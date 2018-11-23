TAKVİM sarı vurgunu ortaya çıkarıyor

Taksimetre aksi metre çıktı. TAKVİM, İstanbul'daki taksi skandalını takibe başladı. Vatandaşlardan şikayet yağdı. Bir müşteri, tanık olduklarını Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel'le paylaştı. İşte İstanbul'daki taksi skandalları:
Taksicilerin bazıları uyuşturucu kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde bonzai içen bir taksici, turist yolcusuyla birlikte Taksim Meydanı'nda bariyerlere çarptı.
Bazıları ağızlarında sigarayla direksiyona geçiyor. Kimileri de içki kokuyor. Bazılarının saçları ve sakalları birbirine karışmış durumda.
Sahte para çok yaygın. Örneğin bazı taksiciler 100 ve 50 lira gibi paraları, el çabukluğu ile yandan değiştirerek müşteriye sahte para uzatıyor.
İstanbul'da özellikle Eminönü, Sultanahmet, Karaköy, Taksim, Aksaray ve Üsküdar gibi Arap turistlerin oldukları yerlerde, korsan duraklar oluşturuyorlar. Başka hiçbir taksicinin oralardan müşteri almasına izin vermiyorlar.
Kötü niyetli taksiciler, belediyenin duraklarını işgal ederek ekmeğinin peşinde olan taksicilerin girmesine engel oluyorlar. Turistleri kendileri alıyorlar. Oraya gelen yerli müşterileri ise yoldan geçenlere yolluyorlar.
Sahtekarların bir kısmı da İDO'nun önüne pusu kuruyor. Deniz otobüsünden inen vatandaşa "Neresi?" diye soruyor. Örneğin Bakırköy'e giden ama birbirini tanımayan 4 kişiyi alıyor. Taksimetreyi açmadan dolmuş gibi kişi başına 50'şer lira topluyor.
HEM TACİZ HEM KAZIK
Ahaber ekipleri, taksi dosyasını açtı. Kadın muhabir, Arap turist kılığında taksiye binince hem taciz edildi, hem de kazıklandı. Bir taksici "Yalnız mısın, Taksim'e otele gidelim" diyerek numarasını vermeye çalıştı ve 16 lira yazan taksimetreye rağmen 50 lira istedi, başka bir taksici ise taksimetre açmadan kısa mesafeye 40 lira istedi.
25 YIL HAPSİ İSTENDİ
İstanbul'da Tayland'lı kadın turisti elle taciz edip parasını dolandıran taksici Birol T. tutuklandı. Hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, turistin zorla elini tutan, sosyal medya hesabını isteyen zanlı taksicinin, 30 liraya anlaşmasına karşın yolcudan 80 lira aldığı anlatıldı.
Taksicilerin bazıları uyuşturucu kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde bonzai içen bir taksici, turist yolcusuyla birlikte Taksim Meydanı'nda bariyerlere çarptı.
Bazıları ağızlarında sigarayla direksiyona geçiyor. Kimileri de içki kokuyor. Bazılarının saçları ve sakalları birbirine karışmış durumda.
Sahte para çok yaygın. Örneğin bazı taksiciler 100 ve 50 lira gibi paraları, el çabukluğu ile yandan değiştirerek müşteriye sahte para uzatıyor.
İstanbul'da özellikle Eminönü, Sultanahmet, Karaköy, Taksim, Aksaray ve Üsküdar gibi Arap turistlerin oldukları yerlerde, korsan duraklar oluşturuyorlar. Başka hiçbir taksicinin oralardan müşteri almasına izin vermiyorlar.
Kötü niyetli taksiciler, belediyenin duraklarını işgal ederek ekmeğinin peşinde olan taksicilerin girmesine engel oluyorlar. Turistleri kendileri alıyorlar. Oraya gelen yerli müşterileri ise yoldan geçenlere yolluyorlar.
Sahtekarların bir kısmı da İDO'nun önüne pusu kuruyor. Deniz otobüsünden inen vatandaşa "Neresi?" diye soruyor. Örneğin Bakırköy'e giden ama birbirini tanımayan 4 kişiyi alıyor. Taksimetreyi açmadan dolmuş gibi kişi başına 50'şer lira topluyor.
HEM TACİZ HEM KAZIK
Ahaber ekipleri, taksi dosyasını açtı. Kadın muhabir, Arap turist kılığında taksiye binince hem taciz edildi, hem de kazıklandı. Bir taksici "Yalnız mısın, Taksim'e otele gidelim" diyerek numarasını vermeye çalıştı ve 16 lira yazan taksimetreye rağmen 50 lira istedi, başka bir taksici ise taksimetre açmadan kısa mesafeye 40 lira istedi.
25 YIL HAPSİ İSTENDİ
İstanbul'da Tayland'lı kadın turisti elle taciz edip parasını dolandıran taksici Birol T. tutuklandı. Hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, turistin zorla elini tutan, sosyal medya hesabını isteyen zanlı taksicinin, 30 liraya anlaşmasına karşın yolcudan 80 lira aldığı anlatıldı.
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