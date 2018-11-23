Portakal aşkla kal

ilerlemesine bağlı olarakazalıyor. Doğru beslenme iseuzatıyor. C vitamini deposu, cinsel sorunlara karşı adeta ilaç etkisi yapıyor. Bu meyve, kan dolaşımını hızlandırıyor. Cinsel gücü ve isteği arttırıyor.Böbrek taşlarını döker.Diyabeti önler.Kanserle mücadele eder.Öksürüğü keser.