Kasaplıktan yıldızlığa sıçradı. Nusret Gökçe , Salt Bae akımı başlattı. Tuz ekip dünya çapında şöhreti yakaladı. Amerika'dan Asya'ya kadar çok sayıda ülkede restoran açtı. Dubai 'deki restoranında ise Rusya 'ya bağlı Çeçenistan 'ın lideri Ramazan Kadirov 'u ağırladı. Gökçe, Kadirov'un masasına gidip tuz şov yaptı.Kendine has vücut hareketleriyle Çeçen lider için et parçaladı. Kestiği et parçalarını, alametifarikası olan bir hareketle tuzladı. Bu dilimlerden birini bıçağın ucuna yerleştirerek Kadirov'un ağzına götürüp şov yaptı. Facebook'ta yapılan yorumlardan birinde ironik bir dille, "Görüşüne bakılacak olursa (Çeçenistan'ın başkenti) Grozniy'de de Nusret Gökçe'nin restoranı açılacak" ifadesi kullanıldı.Nusret, önce eti dilimledi. Bu sırada Kadirov, fotoğraf çekti.Daha sonra Nusret dünyaca ünlü tuzlama hareketi ile Kadirov'a şovunu gösterdi.Son atış ise bıçakla geldi. Ünlü restorancı, kestiği ve tuzladığı dilimleri özel bıçakla Kadirov'ayedirdi. Tabii bu sırada bir korumanın "paniği" objektiflerce böyle görüntülendi.