Taksici vurgunu dillere düştü

TAKVİM, taksici vurgununu gözler önünü serdi. Emniyet güçleri harekete geçti. İstanbul'da sivil polisler, kısa mesafelere yolcu almayan, taksimetre açmayan ve yabancı turistleri dolandıran taksicileri turist rolünde araçlara binerek denetledi. Özellikle Taksim, Eminönü ve Sultanahmet'teki taksileri takip eden ekipler, turistler ile pazarlık yapan, sahte para veren, taksimetre açmayan, turist dışında müşteri kabul etmeyen 120 taksi plakasını tespit etti. İki günde 52 taksiciye ceza kesildi. 10 taksi trafikten men edildi.
TAKVİM DEVREYE GİRDİ
Megakent İstanbul, bazı taksicilerin suç sahasına döndü. Skandallar bir türlü bitmek bilmedi. Kısa mesafeye gitmeyen, taksimetre oyunuyla fazla ücret talep eden, araçta sigara içen sürücüler İstanbulluları canından bezdirdi. Turistler ise 'sarı magandaların' en büyük hedefi haline geldi. Bazıları, daha fazla para kazanmak için her türlü üçkağıdı denedi. Şikayetler üzerine TAKVİM devreye girdi. Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel, İstanbul'un can damarları Taksim, Kadıköy, Üsküdar, Beyazıt, Eminönü ve Mecidiyeköy'de yaşananları belgeledi. Mağdur olan yerli ve yabancı yolcuların dertlerini dinledi.
DAYAKTAN KORKUYORUM
ARAP turist, "Türkçe konuşmama rağmen, aksanımdan yabancı olduğumu anlıyorlar. Ücretin iki üç katını talep ediyorlar. İtiraz edince ise tartışma çıkıyor. Darp edilmekten korkuyorum" diye konuştu.
KISA UZUN FARK ETMİYOR
Başka bir turist ise şunları söyledi: "Aynı mesafelere farklı taksilerle gittim. Her defasında farklı ücret ile karşılaştım. Kısa veya uzak mesafe fark etmiyor. Fazla paralar ödedim, az Türkçem ile derdimi anlatmak istedim ama hiçbiri dinlemedi."
BİNBİR BAHANE
Mağdur Türk vatandaş, "Aynı bölgede birkaç taksiye binmek istedim. Biri 'Aracı teslim edeceğim', biri, 'Şoförü bekliyorum', bir diğeri 'Araç çalışmıyor' diye bahane uydurdu. Yürümek zorunda kaldım. Bu duruma bir çare bulunmalı" ifadelerini kullandı.
TÜRK'SEN BİNEMİYORSUN
Bir vatandaş, "Taksiye binmek için herhalde farklı ırktan olmak gerekiyor. Bu duruma genelde AVM önlerinde karşılaşıyorum. Türk olduğunu anlayınca adeta kaçıyorlar. Turist peşindeler" dedi.
Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel, yaşananları yerinde inceledi. Dolandırıcılık yapan taksicileri birer birer tespit etti. Mağdurların sesi oldu.
TAKVİM DEVREYE GİRDİ
Megakent İstanbul, bazı taksicilerin suç sahasına döndü. Skandallar bir türlü bitmek bilmedi. Kısa mesafeye gitmeyen, taksimetre oyunuyla fazla ücret talep eden, araçta sigara içen sürücüler İstanbulluları canından bezdirdi. Turistler ise 'sarı magandaların' en büyük hedefi haline geldi. Bazıları, daha fazla para kazanmak için her türlü üçkağıdı denedi. Şikayetler üzerine TAKVİM devreye girdi. Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel, İstanbul'un can damarları Taksim, Kadıköy, Üsküdar, Beyazıt, Eminönü ve Mecidiyeköy'de yaşananları belgeledi. Mağdur olan yerli ve yabancı yolcuların dertlerini dinledi.
DAYAKTAN KORKUYORUM
ARAP turist, "Türkçe konuşmama rağmen, aksanımdan yabancı olduğumu anlıyorlar. Ücretin iki üç katını talep ediyorlar. İtiraz edince ise tartışma çıkıyor. Darp edilmekten korkuyorum" diye konuştu.
KISA UZUN FARK ETMİYOR
Başka bir turist ise şunları söyledi: "Aynı mesafelere farklı taksilerle gittim. Her defasında farklı ücret ile karşılaştım. Kısa veya uzak mesafe fark etmiyor. Fazla paralar ödedim, az Türkçem ile derdimi anlatmak istedim ama hiçbiri dinlemedi."
BİNBİR BAHANE
Mağdur Türk vatandaş, "Aynı bölgede birkaç taksiye binmek istedim. Biri 'Aracı teslim edeceğim', biri, 'Şoförü bekliyorum', bir diğeri 'Araç çalışmıyor' diye bahane uydurdu. Yürümek zorunda kaldım. Bu duruma bir çare bulunmalı" ifadelerini kullandı.
TÜRK'SEN BİNEMİYORSUN
Bir vatandaş, "Taksiye binmek için herhalde farklı ırktan olmak gerekiyor. Bu duruma genelde AVM önlerinde karşılaşıyorum. Türk olduğunu anlayınca adeta kaçıyorlar. Turist peşindeler" dedi.
Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel, yaşananları yerinde inceledi. Dolandırıcılık yapan taksicileri birer birer tespit etti. Mağdurların sesi oldu.
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