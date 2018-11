Otomobil fiyatına kangal köpeği

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan köpek çiftliğindeki 'Karaboğa' isimli Kangal köpeği 10 aylık olmasına rağmen 90 kilonun üzerinde.

DHA'nın haberine göre safkan Kangal köpeği olan ve yaşına göre oldukça fazla gelişen Karaboğa, ayağa kalktığında insan boyunu geçiyor. 14 yıldır profesyonel olarak Türk çoban köpeği yetiştirdiklerini belirten Alkan, 'Karaboğa'nın bu zamana kadar yetiştirdikleri en iyi köpeklerden biri olduğunu söyledi.



Alkan, "Karaboğa isimli köpeğimiz mükemmel renk uyumuna sahip muhteşem bir köpek. Fiyatı da 20 bin euro yani yaklaşık 125 bin liradır. Karaboğa piyasaya yeni tanıtılan bir köpek. Tanıtımı da daha yeni yapılıyor. Ciddi rakamlarda teklifler geliyor. Köpeğimiz Türk çoban köpeklerine örnek bir köpek. Anne tarafı da baba tarafı da safkan, ama kendi fiziksel gelişimi fazla olduğundan dolayı fiyatı yüksek. Anadolu çoban köpeği diye de tabir edilen bir köpek" dedi.







'GÜNDE 7 KİLOGRAM ET YİYOR'

Çiftliklerinde kangal köpeklerinin beslenmelerinin profesyonelce yapıldığını belirten Şeref Alkan, "Fabrika ve çevreden tedarik ettiğimiz besinlerle beslenebiliyorlar. Karaboğa diğerlerinden farklı olarak günde 5 ile 7 kilogram arası et yiyebiliyor. Kangal köpekleri dünyanın en güçlü hayvanlarıdır. Sürü bazlı hayvanlardır. Orijinal çoban köpeğidir. Bu köpekler çok vahşi bir cesarete sahip olmalarına rağmen, insanlara karşı çok naif, çok hassas bir hayvan" diye konuştu. Karaboğa'nın fiyatının 125 bin lira olmasının sebebini anlatan Şeref Alkan, "10 aylık olmasına rağmen fiziksel gelişimi şu an en üst seviyede. Muhteşem bir renk yapısı var. Şu an en popüler olan kara kırçıl dediğimiz gri tonda bir renk yapısı var. Ayak basarları, fiziki anatomisi ile Türkiye´nin en iyi köpeklerinden biri" diye konuştu.



Şeref Alkan, normal şartlarda iyi bir yavru Kangal köpeği fiyatının ortalama 3 bin lira olduğunu belirtti.