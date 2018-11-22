Toplumda çökelek olarak bilinen lor peyniri, kalp hastalıklarından koruyor. Kalsiyum deposu bu peynir, kemik erimesinden koruyor. Yağ içeriği düşük olduğundan kolesterolü düşürüyor. Bağırsakları güçlendiriyor.
- Yaşam
- 22.11.2018
- Gazete
Kemiklere lor peynir
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