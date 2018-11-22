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Aşka maydanoz

Aşka maydanoz
Salata ve yemekleri lezzetlendiren maydanoz, mutluluk dağıtıyor. Antioksidan zengini, bol lifli, A, C ve K vitamini deposu içeriği ile kan akışını hızlandırıyor. isteği ve gücü arttırıyor. Vücuda enerji veren maydanoz, sperm kalitesini de yükselterek, bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Bağışıklığı güçlendirir.
Vücuttaki ödemi atar.
Cildi güzelleştirir.
Kalp hastalığından korur.
Kansere yakalanma riskini azaltır.
Kan şekerini düşürür.
Diş ve diş eti hastalıklarını önler.
Mide bulantısını dindirir.
Cinsel isteği arttırır.
Kemikleri güçlendirir.
Sinirleri yatıştırır.

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