Japonların sahip olduğu uzun ömrün sırrı, tükettikleri besinlerde bulunuyor. Obezitenin en az görüldüğü bu ülkede Japonların günlük hayatta sık tükettikleri yeşil çay hastalıklardan koruyor ve ömrü uzatıyor. Bilimsel araştırmalar, günde 5 bardak yeşil çay içmenin ölüm oranını erkeklerde yüzde 12, kadınlarda da yüzde 23 azalttığını gösteriyor.
- Yaşam
- 21.11.2018
- Gazete
Uzun ömrün sırrı yeşil çay
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