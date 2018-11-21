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Uzun ömrün sırrı

Uzun ömrün sırrı yeşil çay
Japonların sahip olduğu uzun ömrün sırrı, tükettikleri besinlerde bulunuyor. Obezitenin en az görüldüğü bu ülkede Japonların günlük hayatta sık tükettikleri yeşil çay hastalıklardan koruyor ve ömrü uzatıyor. Bilimsel araştırmalar, günde 5 bardak içmenin ölüm oranını erkeklerde yüzde 12, kadınlarda da yüzde 23 azalttığını gösteriyor.

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