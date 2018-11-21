Sultan Los Angeles'ta

Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, Los Angeles'ta... Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda 2 metre 51 santimetre boyundaki Sultan Kösen'i gören çok sayıda kişi şaşkınlığını gizleyemedi. Sultan Kösen'le fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışan Amerikalılar, dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Los Angeles'ta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Sultan, "Yorucu bir yolculuk sonrasında burada olmak güzel. Gösterilen ilgi beni gerçekten çok mutlu ediyor" dedi.
- Yaşam
- 21.11.2018
- Gazete
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