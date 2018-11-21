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Mutluluğun rengi kırmızı!

Mutluluğun rengi kırmızı!
Kahvaltı sofralarının baş tacı domates, mutluluğun kapılarını aralıyor.
Yüksek oranda antioksidan içeren ; kalpten diyabete, den gribe kadar pek çok hastalığa iyi geliyor. Sperm sayısını artırıyor.
Gebe kalmayı kolaylaştırıyor.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Kanserden korur.
Prostatı engeller.
Tansiyonu dengeler.
Kabızlığı önler.
Karaciğeri korur.

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