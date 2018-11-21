Mutluluğun rengi kırmızı!

Kahvaltı sofralarının baş tacı domates, mutluluğun kapılarını aralıyor.
Yüksek oranda antioksidan içeren domates; kalpten diyabete, kanserden gribe kadar pek çok hastalığa iyi geliyor. Sperm sayısını artırıyor.
Gebe kalmayı kolaylaştırıyor.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Kanserden korur.
Prostatı engeller.
Tansiyonu dengeler.
Kabızlığı önler.
Karaciğeri korur.
Yüksek oranda antioksidan içeren domates; kalpten diyabete, kanserden gribe kadar pek çok hastalığa iyi geliyor. Sperm sayısını artırıyor.
Gebe kalmayı kolaylaştırıyor.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Kanserden korur.
Prostatı engeller.
Tansiyonu dengeler.
Kabızlığı önler.
Karaciğeri korur.
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