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  • 22.11.2018 04:44
  • Son Güncelleme: 22.11.2018 04:49

'de 83 göçmen yakalandı

’de yasadışı yollarla ’a kaçmaya çalışan, aralarında çocuklarında bulunduğu 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Egede hareketli dakikalar! 83 göçmen...
'de yasadışı yollarla 'a kaçmaya çalışan, aralarında çocuklarında bulunduğu 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Komutanlığı ekipleri aynı gün içerisinde Çeşme ve Seferhisar ilçesinde aralarında çocukların ve kadınların bulunduğu toplamda 83 düzensiz göçmen yakaladı.



Yapılan çalışmalarda Seferhisar ilçesinde lastik bota binen 22 Somali, 6 , 4 , 4 Uganda ve 4 Senegal uyruklu göçmen, Çeşme ilçesinde ise 11 Mali, 9 Orta Afrika, 6 Kongo, 4 , 4 Kamerun, 4 Senegal, 4 Togo ve 1 Gabon uyruklu olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmeni yakaladı. Aralarında çocuklarında bulunduğu toplamda 83 göçmen, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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