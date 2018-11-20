Kilolarından kurtulan genç kızı, gören tanıyamadı! Sivas'ta yaşayan 21 yaşındaki Büşra Kurt, doğumundan itibaren kilo problemi yaşadı. Tartıda 127'yi gören genç kız, kiloları yüzünden ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Arkadaşlarının dalga geçmesi nedeniyle psikolojisi bozulan Kurt, tüp mide ameliyatı olmak için masaya yattı. 3 yılda tam 60 kilo zayıfladı. 67 kiloya inen Kurt, yeni bir hayata başladı. Görenlerin kendisini tanıyamadığını söyleyen genç kız, "Çok değiştim kimse beni tanımıyor. Şu anda kilomu korumayı hedefliyorum" ifadesini kullandı.
- Yaşam
- 20.11.2018
- Gazete
Bambaşka Büşra
Sivaslı Büşra Kurt, 127 kiloya kadar yükseldi. Nefes bile alamayacak hale geldi. Azmedip, 3 yılda 60 kilo verdi. Yeni halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi
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