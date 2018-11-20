Antalya Alanya'daki Kleopatra Plajı'nda balon balığı paniği yaşandı. Siyanürden 50 kat daha zehirli olan bu balığın kıyıya vurduğunu görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. 1.5 kilo ağırlığında 50-60 santimetre uzunluğundaki balon balığını gören turistler, fotoğraf çektirmeyi unutmadı. Vatandaşlardan Yunus Yavuz, "Balık halen canlı durumda ve bayağı büyük, 50 cm falan var. Siyanürden çok çok daha zehirli olduğu söyleniyor. Bu balık Uzak Doğu'da daha çok tanınıyor. Oranın özel aşçıları tarafından hazırlanarak yeniliyor. Türkiye'de halen bu alanda çalışma yok" dedi.
- Yaşam
- 20.11.2018
- Gazete
Balon patladı!
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