Balon patladı!

Kleopatra Plajı'nda balon balığı paniği yaşandı. Siyanürdenolan bu balığın kıyıya vurduğunu görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. 1.5 kilo ağırlığındabalon balığını gören turistler, fotoğraf çektirmeyi unutmadı. Vatandaşlardan Yunus Yavuz, "Balık halen canlı durumda ve bayağı büyük, 50 cm falan var. Siyanürden çok çok daha zehirli olduğu söyleniyor. Bu balık Uzak Doğu'da daha çok tanınıyor. Oranın özel aşçıları tarafından hazırlanarak yeniliyor.