BÖBREK taşı, dayanılmaz ağrısı ile can yakıyor. Sağlık Bakanlığı'nın kayıtlı verilerine göre ülkemizde 2.5 milyon kişi, böbrek taşı hastalığıyla mücadele ediyor. Uludağ Üniversitesi Üroloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan, taş oluşumunu engellemek için önemli uyarılarda bulunuyor. Yazın 3 litre, kışın 2 litre su içilmesini öneriyor. "Tuzu ve kırmızı et tüketimini sınırlandırmak gerekir. Çünkü kırmızı et, içeriğindeki protein ile taş oluşumuna neden olur" uyarısında bulunuyor.
- Yaşam
- 19.11.2018
- Gazete
Böbreklerde kırmızı alarm
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