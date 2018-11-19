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Böbreklerde kırmızı alarm
BÖBREK taşı, dayanılmaz ağrısı ile can yakıyor. 'nın kayıtlı verilerine göre ülkemizde 2.5 milyon kişi, böbrek taşı hastalığıyla mücadele ediyor. Uludağ Üniversitesi Üroloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan, taş oluşumunu engellemek için önemli uyarılarda bulunuyor. Yazın 3 litre, kışın 2 litre su içilmesini öneriyor. "Tuzu ve tüketimini sınırlandırmak gerekir. Çünkü kırmızı et, içeriğindeki protein ile taş oluşumuna neden olur" uyarısında bulunuyor.

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