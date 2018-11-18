Mehmet Hanifi-Leyla Mısır çiftinin üç erkek çocuğundan sonra dünyaya gelen ve 'Evin Prensesi' diye anılan tansiyon hastası Nil Mısır (31) henüz lise 2. sınıf öğrencisiyken İstanbul'da evlerinin 5. katından düştü. Vücudunda kırıklar oluşan genç kız, 20 gün yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi verdi. Doktorlar, 'Bir daha yürüyemeyeceksin' dedi. 'Öğretmenlerin haberi var mı, devamsızlıktan kalır mıyım' sorularını sordu kendisine. 6 ay hastanelerde tedavi gördü. Hastalığıyla yüzleşince yeni bir yol çizdi kendine Nil: Pes etmemek... Rol modeli, geçen martta ölen ünlü fizik profesörü Stephen Hawking oldu. Onu örnek alarak hayata karşı mücadele etmeye karar verdi. Sonraki yıllarda gösterdiği azimle ailesine de cesaret verdi... Tansiyon nedeniyle sürekli yatıyordu. 15 yaşında balkondan düşen Nil, yıllarca eski sağlığına kavuşmaya çalıştı ancak asla pes etmedi. Aradan geçen 16 yılda sadece sağ kolunu ve parmaklarını yüzde 25 çalıştırabildi. Bu sürede liseyi, ardından iki üniversiteyi bitiren Nil, şimdi de 3. üniversitesine kayıt yaptırdı, imkansızı başardı.
ELLERİM KALEM TUTTU
Nil Mısır, "Her şeyin beyinde çözülebileceğini herkese kanıtladım. Hastalığı kabullendikten sonra Stephen Hawking'in hayatını, yaptıklarını okudum. Bana büyük cesaret verdi. Bilgisayarımı çok özlemiştim. Klavyede tek tuşa basabilmek için kulak temizleme çubuklarıyla parmaklarımı sabitletip bantlatıyordum. O dönem, 70. Yıl Fizik Tedavi Hastanesi'nde Prof. Dr. Belgin Erhan yanıma gelip, 'Nil, seninle benim ilgilenmemi ister misin' diye sorunca hayatımı değiştiren bir başka unsurla daha tanışmış oldum. Oturamıyor ellerimi kollarımı kullanamıyordum. Bilgisayara olan ilgimi öğrendiğinde ellerim için atel yaptırdı. Artık eski hızımda yazabiliyordum ama kalem tutamıyordum. Belgin Hanım'ın desteğiyle Dr. Mehmet Alp tarafından parmaklarıma kas transferi yapıldı. Kalem tutmayı başardım ve liseyi tamamladım. Ardından Beykent Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi'ni bitirdim. Bu yıl ise Anadolu Üniversitesi AÖF Radyo TV Programcılığı'nda öğrenim görüyorum" dedi.
Nil'in mücadelesi, azmi bir çok omur ilik hastasına da örnek olmalı diyen Prof. Dr. Belgin Erhan ise, "O beni hep şaşırttı. Şaşırtmaya da devam ediyor" diyor. Nil, Erhan'ın kontrolünde Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Hastanesi'nde tedavisine devam ediyor.
ERHAN ÖZTÜRK
ELLERİM KALEM TUTTU
Nil Mısır, "Her şeyin beyinde çözülebileceğini herkese kanıtladım. Hastalığı kabullendikten sonra Stephen Hawking'in hayatını, yaptıklarını okudum. Bana büyük cesaret verdi. Bilgisayarımı çok özlemiştim. Klavyede tek tuşa basabilmek için kulak temizleme çubuklarıyla parmaklarımı sabitletip bantlatıyordum. O dönem, 70. Yıl Fizik Tedavi Hastanesi'nde Prof. Dr. Belgin Erhan yanıma gelip, 'Nil, seninle benim ilgilenmemi ister misin' diye sorunca hayatımı değiştiren bir başka unsurla daha tanışmış oldum. Oturamıyor ellerimi kollarımı kullanamıyordum. Bilgisayara olan ilgimi öğrendiğinde ellerim için atel yaptırdı. Artık eski hızımda yazabiliyordum ama kalem tutamıyordum. Belgin Hanım'ın desteğiyle Dr. Mehmet Alp tarafından parmaklarıma kas transferi yapıldı. Kalem tutmayı başardım ve liseyi tamamladım. Ardından Beykent Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi'ni bitirdim. Bu yıl ise Anadolu Üniversitesi AÖF Radyo TV Programcılığı'nda öğrenim görüyorum" dedi.
Nil'in mücadelesi, azmi bir çok omur ilik hastasına da örnek olmalı diyen Prof. Dr. Belgin Erhan ise, "O beni hep şaşırttı. Şaşırtmaya da devam ediyor" diyor. Nil, Erhan'ın kontrolünde Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Hastanesi'nde tedavisine devam ediyor.
ERHAN ÖZTÜRK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.