Kadın magandalar, trafikte dehşet saçtı. Hemcinsleri olan otobüs şoförüne saldırdı. Olay dün Adana'da yaşandı. Cip kullanan kadın sürücü, belediye otobüsü şoförü Şule Topal'dan, yol istedi. Ancak trafik yoğundu. Bu duruma sinirlenen kadınlar, araçtan indi. Otobüsün içine girdi. Magandalar, direksiyon başındaki hemcinslerini dövdü. Aldığı yumruk darbeleriyle dudağı patlayan Topal'ı yolcular kurtardı. Saldırganlar ise polis tarafından gözaltına alındı. Gözyaşlarına boğulan otobüs şoförü kadın, "Yol vermiyorum diye beni dövdüler, saçlarımı çekip kafama vurdular, dudağım patladı" diye konuştu. Şüphelilerden P.M. gazetecilere , 'Kimliklerinizi gösterin, benim kim olduğumu biliyor musunuz? dedi. Topal ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Zorba ikili ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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