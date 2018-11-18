Güç rokada!

Lezzetti ve aromasıyla salataları süsleyen roka, aşk hayatında mutluluğu vaat ediyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artıyor. Özellikle yaşın ilerlemesiyle görülen cinsel isteksizliği bitiriyor. Sperm kalitesini yükselterek, üremeyi olumlu yönde etkiliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
İştah açıcıdır.
Mideyi kuvvetlendirir ve hazmı kolaylaştırır.
İdrar söktürücüdür.
Karaciğer ağrılarını giderir, sarılığı keser.
Bağışıklığı güçlendirir.
Toksinleri temizler.
İştah açıcıdır.
Mideyi kuvvetlendirir ve hazmı kolaylaştırır.
İdrar söktürücüdür.
Karaciğer ağrılarını giderir, sarılığı keser.
Bağışıklığı güçlendirir.
Toksinleri temizler.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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