Gözün aydın

Tekirdağ Emniyeti'nde görevli polis memuru Erdal Geniş, dün bir sürücünün araç kullanırken telefonla konuştuğunu fark etti. Aracı durdurup Gizem Aydın isimli sürücüye 235 TL ceza kesti. Ancak o sürücü, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın kızından başkası değildi! Cezadan haberdar olan Emniyet Müdürü Aydın, polis memuru Geniş'i takdirnameyle ödüllendirdi. "Arkadaşımız görevini yapmış" dedi.