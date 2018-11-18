Gözün aydın

Tekirdağ Emniyeti'nde görevli polis memuru Erdal Geniş, dün bir sürücünün araç kullanırken telefonla konuştuğunu fark etti. Aracı durdurup Gizem Aydın isimli sürücüye 235 TL ceza kesti. Ancak o sürücü, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın kızından başkası değildi! Cezadan haberdar olan Emniyet Müdürü Aydın, polis memuru Geniş'i takdirnameyle ödüllendirdi. "Arkadaşımız görevini yapmış" dedi.
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