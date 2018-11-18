Ağacın devrildiği otomobilde bulunan anne oğlu kıl payı kurtuldu. Olay dün İstanbul Bakırköy'de yaşandı. Oğlunun veli toplantısı için yola çıkan Sevim Kaman'ın kullandığı lüks otomobilin üzerine bir ağaç devrildi. Neye uğradığını şaşıran kadın ve çocuğu, korku dolu anlar yaşadı. Kaman, "Ağaç birden üzerimize devrildi, çok korktuk. Allah korudu yani. Ölebilirdik, içinde oğlum vardı. Belediyeden zaten şikayetçiyiz, ağaçlara bakım yapılmamış koca ağaç nasıl üzerimize devrildi? Bakırköy Belediyesi hiç bakım yapıyor, parası yokmuş galiba. Vinç gelmedi oğlumun toplantısına yetişemedim. Cam parçalanabilirdi, tepemize gelebilirdi, arabanın tepesine gelse ezilebilirdik. Çok büyük, çok kalın bir ağaç. Korktuk yani. Bakırköy Belediyesi şu anda bizi mağdur ediyor. Şikayetçiyim ben iki saat burada mağdur kaldım" diye konuştu...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.