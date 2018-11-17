Medikal Medyum'a göre; 28 günlük arındırıcı bir beslenme programıyla egzamadan zonaya, karaciğer hastalıklarından kalp rahatsızlıklarına, kronik yorgunluktan migrene kadar birçok sorundan kurtulmak mümkün… Bu arınma programını uygularken ise her 7 gün sonunda 1 gün bakliyat, balık ve yeşil yapraklı sebze ağırlıklı daha fazla kalorili beslenme planı uygulayın.