Medikal Medyum'a göre; 28 günlük arındırıcı bir beslenme programıyla egzamadan zonaya, karaciğer hastalıklarından kalp rahatsızlıklarına, kronik yorgunluktan migrene kadar birçok sorundan kurtulmak mümkün… Bu arınma programını uygularken ise her 7 gün sonunda 1 gün bakliyat, balık ve yeşil yapraklı sebze ağırlıklı daha fazla kalorili beslenme planı uygulayın.
- Yaşam
- 17.11.2018
- Gazete
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