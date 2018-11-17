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suyu çorbasıyla hastalıkların önüne geçin!

Tam 25 yıldır düzenli olarak suyu çorbası tüketen , ‘Bol sarımsaklı, kerevizli ve mantarlı tarifle, hastalıkların önüne geçersiniz’ diyor.

İliklerinize kadar sağlıklı olun!
Medikal Medyum'a göre; 28 günlük arındırıcı bir beslenme programıyla egzamadan zonaya, karaciğer hastalıklarından kalp rahatsızlıklarına, kronik yorgunluktan migrene kadar birçok sorundan kurtulmak mümkün… Bu arınma programını uygularken ise her 7 gün sonunda 1 gün bakliyat, balık ve yeşil yapraklı sebze ağırlıklı daha fazla kalorili beslenme planı uygulayın.

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