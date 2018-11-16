Bugünkü
Takvim

Havalı aşk!

Aynı havayolu şirketinde çalışan Deniz ile , 500 fitte tanıştı. İlk görüşte birbirlerine aşık olan ikili, beraberliklerini evlilikle taçlandırdı...

Havalı aşk!
Kabin memuru genç, 500 fitte tanıştığı 'yı, 'ya gelin getirdi. Çift mutluluğa yelken açtı. vatandaşı Deniz ile Mısırlı Asma, 'tan kalkıp 'ya giden uçakta görevli oldukları esnada karşılaştı. 500 fitte ilk etkilenme yaşandı. Dönüş yolculuğunda ise ikili birbirlerine açıldı. Çift kısa sürede evlilik kararı aldı, hem Mısır'da hem de Bursa'da kendi geleneklerine göre düğün yaptı. Deniz Yılmam, "O an onu ilk gördüğümde evlenmek istediğime karar verdim. 'Benimle evlenir misin?' diye sordum. İlk önce benden kaçtı. Sonra kendisini yakaladım ve tekrar sordum. Bu sefer 'evet' diye cevapladı" dedi. Asma Yılmam ise "Benim evlenebileceğim kişi bana böyle bakabilir düşündüm" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriHavalı aşk!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar