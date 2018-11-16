Havalı aşk!

Kabin memuru genç, 500 fitte tanıştığı Mısırlı Asma'yı, Bursa'ya gelin getirdi. Çift mutluluğa yelken açtı. Türk asıllı Hollanda vatandaşı Deniz ile Mısırlı Asma, Suudi Arabistan'tan kalkıp İtalya'ya giden uçakta görevli oldukları esnada karşılaştı. 500 fitte ilk etkilenme yaşandı. Dönüş yolculuğunda ise ikili birbirlerine açıldı. Çift kısa sürede evlilik kararı aldı, hem Mısır'da hem de Bursa'da kendi geleneklerine göre düğün yaptı. Deniz Yılmam, "O an onu ilk gördüğümde evlenmek istediğime karar verdim. 'Benimle evlenir misin?' diye sordum. İlk önce benden kaçtı. Sonra kendisini yakaladım ve tekrar sordum. Bu sefer 'evet' diye cevapladı" dedi. Asma Yılmam ise "Benim evlenebileceğim kişi bana böyle bakabilir düşündüm" diye konuştu.
- Yaşam
- 16.11.2018
- Gazete
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