Hamburger yeme riske girme

Toplumda şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, ülkemizde her beş kişiden birinde ortaya çıkıyor. 10 milyon diyabetliden 3 milyonu diyabetli olduğunu bilmiyor. Dünyada ise 400 milyon diyabet hastası bulunuyor. Hatalı beslenme ve hareketsizliğin neden olduğu hastalık hakkında bilgi veren Dr. Behzat Özkan, "2040 yılında 600 milyon diyabet hastası olacağı tahmin ediliyor. Eğer basit bir şekilde yaşam tarzı değişikliği yapabilirse 160 milyon kişinin diyabetli olmasını engelleyebiliriz. Herkes şekerini ölçtürmeli.

Yine ülkemizde yaklaşık 20 bine yakın çocuğumuz diyabet hastası.

İnsüline bağlı yaşamak zorundalar.

Kendimizin ve çocuğumuzun sağlığı açısından mutlaka diyabet hastalığına karşı önlemlerimizi almalıyız.

Hazır gıdalardan özellikle çocuklarımızı uzak tutmak zorundayız.

Ev yemekleri varken dışarıda hamburger ya da şekerli içecek tüketmemeliyiz.

Beslenmemize dikkat ederken spor aktivitelerine de mutlaka katılmalıyız" diyor.