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Anneye yumruk!

Anneye yumruk!
Adana'da 2014 yılında lösemiden hayatını kaybeden sanatçı 'ın kuzeni Tarkan Göğebakan, dün annesi Adile Göğebakan'dan (78) para istedi. Olumsuz yanıt aldı. Baba 84 yaşındaki Mehmet Göğebakan da tartışmaya dahil oldu. Öfkelenen , yaşlı kadının gözüne yumruk attı. Daha sonra da kaçtı. Bastonla güçlükle yürüyen karı-koca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüphelinin peşine düştü.

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