Adana'da 2014 yılında lösemiden hayatını kaybeden sanatçı Murat Göğebakan'ın kuzeni Tarkan Göğebakan, dün annesi Adile Göğebakan'dan (78) para istedi. Olumsuz yanıt aldı. Baba 84 yaşındaki Mehmet Göğebakan da tartışmaya dahil oldu. Öfkelenen Tarkan, yaşlı kadının gözüne yumruk attı. Daha sonra da kaçtı. Bastonla güçlükle yürüyen karı-koca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüphelinin peşine düştü.
- Yaşam
- 16.11.2018
- Gazete
Anneye yumruk!
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