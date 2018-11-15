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eksikliği nasıl geçer? ne karşı ne tüketmek gerekir?

eksikliği baş döndürüyor! Bu hastalıktan korunmanın yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Uzmanlar ise uyarıyor: Çelik tencereler de masum değil!

Pekmez - yumurta demir vücutta
Kansızlığa bağlı olarak gelişen demir eksikliği, tüm dünyada yediden yetmişe herkesi olumsuz etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hemoglobin'in (Hb) kadınlarda 12, erkeklerde 14'ten düşük olmasının kansızlık olarak adlandırılıyor. İstatistiklere göre tüm dünyada kadınların yüzde 35'i, erkeklerin ise yüzde 20'sinde demir eksikliğine bağlı kansızlık görülüyor. Yanlış beslenme alışkanlıklarının yanında bazı hastalıklar da demir eksikliğinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, demir eksikliğiyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor... Demir eksikliği; halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. C vitamininin demirin emilimini artırdığını belirten Dr. Yıldırım, yumurtayı portakal suyu veya domatesle, köftenin yeşil salata ile tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

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