Bugünkü
Takvim

Acı hikaye

’da Youtuber ve kız arkadaşının da ölmesi sevenlerini yasa boğdu. Yakın arkadaşları TAKVİM’e konuştu: Gidişini hisseder gibi baktı.

Acı hikaye
İçerik üretmek için stüdyoya giren genç Youtuber ve kız arkadaşı, da öldü. Yakın arkadaşları ise son anlarını anlattı. Üzücü olay önceki gün Bağcılar'da yaşandı. Youtuber Emre Özkan (25) ve kız arkadaşı Cansu Kovancı (25) stüdyoya girdi. İkili üşüyünce soba yakmak istedi. Çıkan yangında ikisi de hayatını kaybetti. Özkan Samsun'da, Kovancı ise Tekirdağ'da toprağa verildi. Kovancı'nın son görüştüğü arkadaşı Merve Holefter (35) TAKVİM'e konuştu: "O benim kardeşim gibiydi, bir derdi olduğunda bana koşardı. Son kez görüştüğümüzü hissetmiş gibi uzun uzun yüzüme baktı. 'Seni çok seviyorum, Allah ömrüne ömür katsın' diye dualar etti. Single hazırlamıştı, önümüzdeki yıl piyasaya çıkaracaktı. Ama nasip olmadı."



, önümüzdeki yıl single çıkarmayı planlıyordu. Genç kız, yangında feci şekilde can verdi.



, arkadaşı ile arasındaki son diyaloglarını gözyaşları arasında anlattı.


Yunus Emre KAVAK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriAcı hikaye
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar