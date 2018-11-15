Acı hikaye

İçerik üretmek için stüdyoya giren genç Youtuber ve kız arkadaşı, yangında öldü. Yakın arkadaşları ise son anlarını anlattı. Üzücü olay önceki gün İstanbul Bağcılar'da yaşandı. Youtuber Emre Özkan (25) ve kız arkadaşı Cansu Kovancı (25) stüdyoya girdi. İkili üşüyünce soba yakmak istedi. Çıkan yangında ikisi de hayatını kaybetti. Özkan Samsun'da, Kovancı ise Tekirdağ'da toprağa verildi. Kovancı'nın son görüştüğü arkadaşı Merve Holefter (35) TAKVİM'e konuştu: "O benim kardeşim gibiydi, bir derdi olduğunda bana koşardı. Son kez görüştüğümüzü hissetmiş gibi uzun uzun yüzüme baktı. 'Seni çok seviyorum, Allah ömrüne ömür katsın' diye dualar etti. Single hazırlamıştı, önümüzdeki yıl piyasaya çıkaracaktı. Ama nasip olmadı."
Cansu Kovancı, önümüzdeki yıl single çıkarmayı planlıyordu. Genç kız, yangında feci şekilde can verdi.
Merve Holefter, arkadaşı ile arasındaki son diyaloglarını gözyaşları arasında anlattı.
Yunus Emre KAVAK
Cansu Kovancı, önümüzdeki yıl single çıkarmayı planlıyordu. Genç kız, yangında feci şekilde can verdi.
Merve Holefter, arkadaşı ile arasındaki son diyaloglarını gözyaşları arasında anlattı.
Yunus Emre KAVAK
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