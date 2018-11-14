İstanbul Bağcılar'daki bir stüdyoda dün sabah yangın çıktı. Alevleri gören komşu esnaf, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, müdahale etti. Yangın kısa süre sonra söndürüldü. İçeri giren itfaiye ekipleri 2 kişinin cesedini buldu. Cesetlerin ünlü Youtube fenomeni 25 yaşındaki Emre Özkan ve sevgilisi Nahide Cansu Kovancı'ya ait olduğu öğrenildi. İkilinin video çekmek üzere stüdyoyu kiraladığı belirlendi. Çevrede esnaflık yapan Kemal Lafçı, "Her akşam görüştüğümüz iyi bir arkadaşımızdı. Çok üzgünüz. Koştuk geldik ama dumandan içeri giremedik" dedi. Çekmiş olduğu eğlenceli parodi videolarıyla 340 bin aboneye sahip olan Emre Özkan, Arel Üniversitesi'nde Radyo, TV ve Sinema Bölümü okuyordu. Düğünlerde de piyanistlik yapan Özkan'ın en büyük amacı okulunu bitirip yönetmen olmaktı.
- Yaşam
- 14.11.2018
- Gazete
Yürekler yandı
Ünlü Youtuber Emre Özkan, kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı ile birlikte kiraladığı stüdyoda yanarak hayatını kaybetti.
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