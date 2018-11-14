Yayaya kırmızı kart

Trafik polisleri kurallara uymayan yayalara da ceza yağdırıyor. Bolu'da, polislerin uyarı ve ısrarlarına rağmen yayalara kırmızı ışık yanarken 11 kişi yolun karşısına geçti. 108'er liradan 11 kişiye bin 188 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, D-100 Karayolu üzerindeki yaya geçidinde kırmızı ışık ihlaline yönelik yayalar üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, yaya geçidinde bekleyerek; vatandaşları kırmızıda geçmemeleri yönünde uyardı. Uygulama sırasında, polislerin görüntü almasına rağmen yayalar kırmızı ışıkta yolun karşı tarafına geçti. Polis ve bir vatandaş arasında yaşanan diyalog ise şaşırttı. Vatandaş, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen yolda araç olmadığını belirtip karşıya geçmek istedi. Polis ise "Kırmızıda karşıya geçilir mi?. Bak kırmızı şekilde adam resmi var" dedi. Bu sırada başka bir vatandaş da karşıya geçti.
'KURALLAR SADECE SÜRÜCÜLER İÇİN DEĞİL'
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan, "Trafik kuralları sadece sürücüleri kapsamıyor. Kurallar yayalar için de geçerli. Yayalar trafik kurallarına uymakla kendi güvenliklerini garanti altına alıyor" dedi.
'KURALLAR SADECE SÜRÜCÜLER İÇİN DEĞİL'
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan, "Trafik kuralları sadece sürücüleri kapsamıyor. Kurallar yayalar için de geçerli. Yayalar trafik kurallarına uymakla kendi güvenliklerini garanti altına alıyor" dedi.
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