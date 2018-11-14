Ülsere karnabahar

Kış aylarının vitamin deposu sebzelerinden karnabahar bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan koruyor. Kalsiyum içeriği ile kemikleri koruyor. Gözleri besliyor. Yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlıyor. Kilo vermeye yardımcı olan karnabahar, mideyi de koruyor. Ülser oluşumunu engelliyor. Kabızlığa iyi geliyor.
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