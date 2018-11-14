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Ülsere karnabahar
Kış aylarının vitamin deposu sebzelerinden karnabahar bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan koruyor. Kalsiyum içeriği ile kemikleri koruyor. Gözleri besliyor. Yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlıyor. Kilo vermeye yardımcı olan karnabahar, mideyi de koruyor. oluşumunu engelliyor. Kabızlığa iyi geliyor.

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