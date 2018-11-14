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tiroidi bitiriyor bedeni

Tiroit bezinin işlevini yitirmesiyle ortaya çıkan , kadınlarda daha fazla görülüyor. Sinsi ilerleyen bu hastalıkta doğru beslenme ve ilaçları düzenli kullanma büyük önem taşıyor.



Haşimato, tiroit bezinin kişinin kendi koruma mekanizmasını ve tiroit dokusunu bir yabancı olarak tanıması ile ortaya çıkıyor. Son yıllarda sık görülen ciddi bir tiroit hastalığı olan haşimato, pek çok başka rahatsızlıkları da tetikliyor. Tiroit hormonunun fazla çalışmasına yol açarak hipertroide neden olan haşimato, kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülüyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erol Bolu, günümüzde sık karşılaşılan haşimato hastalığı ile ilgili önemli bilgiler veriyor.

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