tiroit bezinin kişinin kendi koruma mekanizmasını ve tiroit dokusunu bir yabancı olarak tanıması ile ortaya çıkıyor. Son yıllarda sık görülen ciddi bir tiroit hastalığı olanpek çok başka rahatsızlıkları da tetikliyor. Tiroit hormonunun fazla çalışmasına yol açarakneden olan haşimato, kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülüyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erol Bolu, günümüzde sık karşılaşılan haşimato hastalığı ile ilgili önemli bilgiler veriyor.