KOAH, hava yollarında meydana gelen daralma ile hastanın hayatını tehdit ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, KOAH'ta erken tanının hastalığa bağlı ölüm riskini azalttığını vurguluyor. "KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hastalığın gelişimi ve ilerlemesini durdurmak için grip ve zatürre aşılarının yapılması gereklidir" diyor. Uzmanlar ayrıca fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişlerin KOAH'a iyi geldiğini vurguluyor.
- Yaşam
- 13.11.2018
- Gazete
KOAH'ta geç kalma!
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