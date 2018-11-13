Güç ahudududa

Kırmızı rengiyle gönülleri çalan ahududu, şifa saçıyor. Vitamin ve mineraller içeriği ile hastalıklardan koruyor. Kanı temizleyip, toksinlerin atılmasını sağlıyor.
Aşk hayatını da renklendiriyor.
Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin cinsel soğukluğunu bitiriyor.
Uzmanlar, ahududunun günde 5-6 tane yenmesini öneriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kanı temizler. Toksinleri atar.
Kan şekerini dengeler.
Böbrek sağlığını destekler.
Vücuda güç ve zindelik verir.
Ateşin düşmesini sağlar.
A vitamini ile gözleri besler.
Verem ve romatizmadan korur.
Kabızlığı bitirir.
Lifli içeriği ile sindirim sistemini destekler.
Aşk hayatını da renklendiriyor.
Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin cinsel soğukluğunu bitiriyor.
Uzmanlar, ahududunun günde 5-6 tane yenmesini öneriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kanı temizler. Toksinleri atar.
Kan şekerini dengeler.
Böbrek sağlığını destekler.
Vücuda güç ve zindelik verir.
Ateşin düşmesini sağlar.
A vitamini ile gözleri besler.
Verem ve romatizmadan korur.
Kabızlığı bitirir.
Lifli içeriği ile sindirim sistemini destekler.
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