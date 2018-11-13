Geniş aile

Şanlıurfa Birecik'te 3 eşi, 24 çocuğu ve 200 torunu bulunan Ümeyrat Aşireti lideri Mehmet Emin Güneş, bekar olan 24'üncü oğlu Osman'ı, Büşra Yavuz ile dillere destan bir düğünle evlendirdi. Düğüne yaklaşık 3 bin kişi davet edildi. Misafirler için 250 hindi kesildi, bir ton pirinç ve kuru fasulye pişirildi. Güneş'in 3 eşi, 24 çocuğu ve 200 torunu, kol kola girip halay çekti.
24 çocuklu Mehmet Emin Güneş, son çocuğunu evlendirdiğini, çocuklarının adını sayamadığını ancak karşısına geldiklerinde isimlerini hatırladığını söyledi. Düğün, gelinin damadın evine getirilmesinin ardından sona erdi.
200 TORUNUYLA OYNADI
24 çocuğu ve 200 torunuyla halay çekip oynayan Güneş, "Böyle düğün görülmedi" dedi.
24 çocuklu Mehmet Emin Güneş, son çocuğunu evlendirdiğini, çocuklarının adını sayamadığını ancak karşısına geldiklerinde isimlerini hatırladığını söyledi. Düğün, gelinin damadın evine getirilmesinin ardından sona erdi.
200 TORUNUYLA OYNADI
24 çocuğu ve 200 torunuyla halay çekip oynayan Güneş, "Böyle düğün görülmedi" dedi.
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