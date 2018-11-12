Mutluluğu hardalla!

DOĞAL gıdalar her derde deva oluyor. Hardal bitkisi de cinsel sorun yaşayanların imdadına yetişiyor. Bu bitki cinsel arzuyu artırarak mutluluk getiriyor. Ancak midesi hassas olanlar, karaciğer rahatsızlığı bulunanlar, damar sertliği ve tansiyon hastalarının kullanmaması isteniyor. Hardalın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Soğuk algınlığı, grip ve bronşite şifa olur.
Hazımsızlığı gidererek mideyi rahatlatır. Lifli yapısı ile kabızlığı giderir.
Romatizma ağrılarını dindirir.
Sinirleri gevşetip rahatlatır. Sakinleştirir.
Soğuk algınlığı, grip ve bronşite şifa olur.
Hazımsızlığı gidererek mideyi rahatlatır. Lifli yapısı ile kabızlığı giderir.
Romatizma ağrılarını dindirir.
Sinirleri gevşetip rahatlatır. Sakinleştirir.
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