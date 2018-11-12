Fuara koştuk

Kitap severlerin beklediği 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı önceki gün TÜYAP'ta kapılarını açtı. Fuar, ilk 2 gün onbinlerce ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yıl 800 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuar, bu yıl da yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yapılıyor. Katılımcılar fuarda kitapların fiyatlarının uygun olduğunu ifade ediyor. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği standlardan biri de Turkuvaz Kitap standı oldu. Turkuvaz Kitap'a ait olan romanlar, inceleme, analiz ve çocuk kitapları her yaştan okuyucuyu standa çekti.



Aslışah SARITAŞ