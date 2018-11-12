Bugünkü
Takvim

Fındık felç etti

Fındık felç etti
Manisa'da Ömer Yasir Şahin'in (3) soluk borusuna geçen yıl fındık kırıntıları kaçtı. Nefesi kesilen Ömer, felç kaldı. Ameliyatla Ömer'in akciğerinden 9 fındık parçası çıkartıldı. Hortumla beslenen ve 16 Mart'ta hastaneden taburcu olan Ömer'in ailesi, fizik tedavi ve ilaç bedellerinin karşılanması için yardım çağrısı yaptı. Hayırseverler, aileyle destek olmaya çalıştı. Ancak Ömer'in haftanın 6 günü alması gereken desteği henüz karşılanamadı. Baba İbrahim Şahin, "Maddi destek beklemiyoruz, düzenli fizik tedavi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriFındık felç etti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar