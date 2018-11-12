Manisa'da Ömer Yasir Şahin'in (3) soluk borusuna geçen yıl fındık kırıntıları kaçtı. Nefesi kesilen Ömer, felç kaldı. Ameliyatla Ömer'in akciğerinden 9 fındık parçası çıkartıldı. Hortumla beslenen ve 16 Mart'ta hastaneden taburcu olan Ömer'in ailesi, fizik tedavi ve ilaç bedellerinin karşılanması için yardım çağrısı yaptı. Hayırseverler, aileyle destek olmaya çalıştı. Ancak Ömer'in haftanın 6 günü alması gereken fizik tedavi desteği henüz karşılanamadı. Baba İbrahim Şahin, "Maddi destek beklemiyoruz, düzenli fizik tedavi istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- Yaşam
- 12.11.2018
- Gazete
Fındık felç etti
- Bahçelievler’de 7 katlı bina boşaltıldı
- 14 Şubat Sevgililer Günü komik sözleri ve mesajları!
- 14 Şubat Sevgililer Günü tarihçesi - Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.