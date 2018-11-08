  • Yaşam
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 00:03
  • Gazete

mucizesi

Prostatta kivi mucizesi
TROPİKAL bir meyve olan kivi, lezzetiyle ağızları tatlandırıyor. Sindirimi düzenlemeye yardımcı olan bu meyve, kabızlığı engelliyor. koruyor. Prostat büyümesini engelliyor. Kan şekerini dengeleyen nin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Zayıflamaya yardımcı olur.
Astım ve bronşit hastalığıyla savaşır.
Mantar ve enfeksiyonlarla savaşır.
Göz hastalıkları ile mücadele eder.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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