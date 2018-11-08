Prostatta kivi mucizesi

TROPİKAL bir meyve olan kivi, lezzetiyle ağızları tatlandırıyor. Sindirimi düzenlemeye yardımcı olan bu meyve, kabızlığı engelliyor. Kanserden koruyor. Prostat büyümesini engelliyor. Kan şekerini dengeleyen kivinin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Zayıflamaya yardımcı olur.
Astım ve bronşit hastalığıyla savaşır.
Mantar ve enfeksiyonlarla savaşır.
Göz hastalıkları ile mücadele eder.
Zayıflamaya yardımcı olur.
Astım ve bronşit hastalığıyla savaşır.
Mantar ve enfeksiyonlarla savaşır.
Göz hastalıkları ile mücadele eder.
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