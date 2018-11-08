Gerçeği anlatın

Nazlı Sinem Erköseoğlu, 26 Eylül 2010'da Paksoy Holding'in veliahtları Emre Paksoy ile kardeşi Can Paksoy'un Taksim'deki 8. katındaki evlerinin merdiven boşluğundan düşerek öldü "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan iki kardeş beraat etti. Yargıtay kararı bozdu. Önceki gün görülen davanın ilk duruşmasına tarafların hepsi katıldı. Can Paksoy, "Kimseyi öldürmedim, öldürmeye teşebbüs etmedim" dedi. Emre Paksoy da, "Yargıtay usul eksikliği nedeniyle bozmuştur. Tekrar beraat kararı verilsin" dedi.
Anne Ferah Kural, "O evde tekrar keşif yapılsın. Yüce Allah'ın adaleti devam ediyor. Siz unutsanız dahi. Kızım o gece daracık bir elbise giyiyor. O elbiseyi giyip de camdan aşağıya atlayamaz. İnanın itiraf etmeniz çok zor. Lütfen ya artık gerçeği söyleyin"diye konuştu. Mahkeme, maktulün ensesindeki yaranın düşme olayı öncesinde olup olmadığının ile giydiği elbisenin fermuarının tek başına kapatıp kapatamayacağının tespiti için dosyanın Adli Tıp Genel Kurulu'na gönderilmesine karar verdi.
Anne Ferah Kural, "O evde tekrar keşif yapılsın. Yüce Allah'ın adaleti devam ediyor. Siz unutsanız dahi. Kızım o gece daracık bir elbise giyiyor. O elbiseyi giyip de camdan aşağıya atlayamaz. İnanın itiraf etmeniz çok zor. Lütfen ya artık gerçeği söyleyin"diye konuştu. Mahkeme, maktulün ensesindeki yaranın düşme olayı öncesinde olup olmadığının ile giydiği elbisenin fermuarının tek başına kapatıp kapatamayacağının tespiti için dosyanın Adli Tıp Genel Kurulu'na gönderilmesine karar verdi.
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