  • Yaşam
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 02:18
  • Gazete

larda desteği

dökülmesi tedavisi kişiden kişiye değişiyor. Dr. , “Dökülen saçlara bitkisel karışımlar, lazer ve dediğimiz tedavisi uyguluyoruz” diyor

Saçlarda kök hücre desteği
GENETİK faktörler, yaş ve yanlış beslenme saç dökülmesinde etkin rol oynuyor. Türkiye Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Metin Oğuz, saç dökülmesi tedavisinin çeşidine ve şiddetine göre değişiklik gösterdiğini söylüyor. Dökülmenin çeşitleri ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri veriyor...

ERKEK TİPİ SAÇ DÖKÜLMESİ:
Bu dökülmede genetik faktörler ve erkeklik hormonu etkin rol oynuyor. Başlama yaşı ve şiddeti kişiye göre farklılık gösteriyor.
Erkek tipi saç dökülmesinde ilk olarak erkeklik hormonuna etki ediliyor. Bu konuda ağızdan alınan ve bitkisel olarak saça uygulanan karışımlar bulunuyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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