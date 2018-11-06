  • Yaşam
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 02:22
  • Gazete

O da ne!

’da kadın, balkondan çarşafla inmek istedi. Düşüp hayatını kaybetti. kullanmasın diye odaya kilitlendiği iddia edildi...

O da ne!
Balkondan düşerek yaşamını yitiren kadının kullandığı anlaşıldı. Ailesi tarafından odaya kapatıldığı ortaya çıktı. Olay 'da yaşandı. Didem Kiriş (42), bir süre önce eşinden boşandı. İddiaya göre, bu durumu kaldıramadı. Kendisini alkole verdi. Son zamanlarda ise uyuşturucu kullanmaya başladı. Önceki gece de uyuşturucu almak için evden çıkmak istedi. Annesi de buna engel oldu. Kiriş'i odaya kilitledi. Genç kadın ise birbirine bağladığı çarşaflarla, 4'üncü kattan inmek isterken attığı düğüm çözülünce, beton zemine çakılarak yaşamını yitirdi. Kadının bir kızının bulunduğu öğrenildi.




DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ YERE ÇAKILDI
Yaklaşık 15 metre yükseklikten yere çakılan kadın feci şekilde öldü.

Özgür YILDIZ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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