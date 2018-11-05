Tansiyona kereviz

Yanlış beslenme alışkanlık- ları ve genetik yapı tansiyona neden oluyor. Türkiye'de her 3 kişiden biri, tansiyon hastalığıyla mücadele ediyor. Baş ağrısı ve baş dönmesi gibi şikayetlerle belirti veren bu hastalık tedavi edilmediğinde kalp damar sağlığını bozuyor. Kalp krizi, beyin kanaması ve inmeye zemin hazırlıyor. İlaç tedavisinin yanında düzenli olarak kereviz yemek tansiyonu düzenliyor. Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlayan bu sebzenin çiğ yenmesi öneriliyor.
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