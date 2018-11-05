Bir kadın üç kalp

İstanbul'da yaşayan Filiz Demir (27), üniversitenin ardından evlendi. 2016'da nefes darlığı şikayetiyle Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada kalp yetmezliğine yakalandığını öğrendi. Ancak aile öyküsü olmadığı için kalp yetmezliğinin nedeni belirlenemedi. Zayıflamaya düşkün olan kadının aşırı spor yapıyor olmasının hastalığı gündeme getirmiş olabileceği değerlendirildi. Yapılan tedaviye rağmen genç kadın iyileşemedi. Doktorlar, hastalığı ilerleyen Demir'in kalp nakli olması gerektiğini söyledi. Kalp nakli bekleme listesine alınan Demir, Haziran 2017'de takılan kalp pompası ile uygun kalbin çıkmasını bekledi. 25 Temmuz'da genç kadına kalp nakledildi. Ancak takılan kalp, 6. günde iflas etti. İkinci kez ölümden dönen hasta, "acilin acili" koduyla organ bekleme listesine girdi.
2 KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Filiz Demir'e ilk nakilden 6 gün sonra Tekirdağ'da ölen bir kişinin kalbi nakledildi. Demir'in her iki kalp naklini gerçekleştiren Prof. Dr. M. Kaan Kırali, süreci şu sözlerle özetledi: "İkinci kalp nakli ameliyatı yaklaşık 4 saat sürdü ve herhangi bir problem ile karşılaşılmadı. Şu anda hastamız sağlıklı ve mutlu. Hatta 'O Ses Türkiye' yarışmasına katılmayı bile düşünüyor. Biz de onu hayata kazandırdığımız için mutluyuz."
DİDEM SEYMEN BALCI
2 KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Filiz Demir'e ilk nakilden 6 gün sonra Tekirdağ'da ölen bir kişinin kalbi nakledildi. Demir'in her iki kalp naklini gerçekleştiren Prof. Dr. M. Kaan Kırali, süreci şu sözlerle özetledi: "İkinci kalp nakli ameliyatı yaklaşık 4 saat sürdü ve herhangi bir problem ile karşılaşılmadı. Şu anda hastamız sağlıklı ve mutlu. Hatta 'O Ses Türkiye' yarışmasına katılmayı bile düşünüyor. Biz de onu hayata kazandırdığımız için mutluyuz."
DİDEM SEYMEN BALCI
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