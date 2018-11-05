  • Yaşam
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 00:26
  • Gazete

Bir kadın üç kalp

’e kalp yetmezliği teşhisi kondu. ‘Acilin acili’ koduyla organ bekliyordu. 6 günde 2 kez oldu. Hayata tutund

Bir kadın üç kalp
İstanbul'da yaşayan Filiz Demir (27), üniversitenin ardından evlendi. 2016'da nefes darlığı şikayetiyle Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada kalp yetmezliğine yakalandığını öğrendi. Ancak aile öyküsü olmadığı için kalp yetmezliğinin nedeni belirlenemedi. Zayıflamaya düşkün olan kadının aşırı spor yapıyor olmasının hastalığı gündeme getirmiş olabileceği değerlendirildi. Yapılan tedaviye rağmen genç kadın iyileşemedi. Doktorlar, hastalığı ilerleyen Demir'in olması gerektiğini söyledi. Kalp nakli bekleme listesine alınan Demir, Haziran 2017'de takılan kalp pompası ile uygun kalbin çıkmasını bekledi. 25 Temmuz'da genç kadına kalp nakledildi. Ancak takılan kalp, 6. günde iflas etti. İkinci kez ölümden dönen hasta, "acilin acili" koduyla organ bekleme listesine girdi.

2 KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
'e ilk nakilden 6 gün sonra Tekirdağ'da ölen bir kişinin kalbi nakledildi. Demir'in her iki kalp naklini gerçekleştiren Prof. Dr. M. Kaan Kırali, süreci şu sözlerle özetledi: "İkinci kalp nakli ameliyatı yaklaşık 4 saat sürdü ve herhangi bir problem ile karşılaşılmadı. Şu anda hastamız sağlıklı ve mutlu. Hatta 'O Ses ' yarışmasına katılmayı bile düşünüyor. Biz de onu hayata kazandırdığımız için mutluyuz."


DİDEM SEYMEN BALCI
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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