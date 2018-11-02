Efsane Türkiye sörfçüsü 51 yaşındaki Deniz Ayhan Kızılinci, kendi yaptığı 8 metrelik, tek direkli ve yelkenli 'Red Pearl' adlı trimaran tekneyle, dört yıl sürecek dünya turu için 2015 yılında Muğla'nın Bodrum İlçesi'nden denize açılmıştı. Deniz'in yelkenli teknesinin fırtınadan dolayı İtalya'nın Kalabriya bölgesindeki Catanzaro kentinde kayalıklara çarptığı ve sörfçünün pazar gününden bu yana kayıp olduğu açıklandı. Regio Calabria Sahil Güvenlik yetkilileri, İtalyan basınında çıkan bu yöndeki bilgileri doğrularken, Söz konusu yelkenlinin fırtınadan dolayı kayalara çarptığı haberini alır almaz Sahil Güvenlik ekipleri tekneler ve helikopterle hemen denizde aramalara başladı. Aramalara Sivil Savunma ekipleri de karadan katıldı. Ancak yetkililer, umutlarının olmadığını söyledi.
Deniz Ayhan Kızılinci, çevresi tarafından çok sevilen bir sörfçü.
ÖĞRENCİLER YETİŞRDİM MUTLUYUM
Deniz, Bodrum'dan yola çıkmadan önce, "Yüzlerce öğrenci yetiştirdim, çok mutluyum" demişti.
Deniz Ayhan Kızılinci, çevresi tarafından çok sevilen bir sörfçü.
ÖĞRENCİLER YETİŞRDİM MUTLUYUM
Deniz, Bodrum'dan yola çıkmadan önce, "Yüzlerce öğrenci yetiştirdim, çok mutluyum" demişti.
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