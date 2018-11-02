Astım dışı vuruyor

Astım tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, ağız ve diş sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle astım hastalarında diş çürüğü, diş eti hastalıkları, diş erozyonu ve diş kaybı riski artıyor. Uzmanlar, diş kaybını önlemek için astım şikayetleri yaşayanlara düzenli olarak diş hekimi kontrolüne gitmelerini öneriyor.
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