Prostata yenilme

Prostat kanseri, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Kanser türleri arasında en yayın görüleni olan bu hastalık, özellikle 40 yaşından sonra erkekleri tehdit ediyor. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve fazla kilolar prostat kanserinin görülme riskini artırıyor. Görülme sıklığı giderek artan bu hastalık, her yıl dünyada 1 milyonu aşkın erkeği yakalıyor. Kanserlerin yüzde 30'u sigaraya, yüzde 35'i ise sağlıksız beslenmeye bağlı olarak görülüyor. Türkiye'de her 5 erkekten 1'i prostat kanserine yakalanıyor. Uzmanlar, kansersiz bir hayatın mümkün olduğunu belirtiyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT