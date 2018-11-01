  • Yaşam
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 02:12
  • Gazete

Prostata yenilme

Her 5 erkekten birini tehdit eden prostat inden korunmanın yolu doğru besinleri tüketmekten geçiyor. içeriği ile domates, kanser riskini yüzde 50 azaltıyor

Prostata yenilme
Prostat kanseri, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Kanser türleri arasında en yayın görüleni olan bu hastalık, özellikle 40 yaşından sonra erkekleri tehdit ediyor. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve fazla kilolar prostat kanserinin görülme riskini artırıyor. Görülme sıklığı giderek artan bu hastalık, her yıl dünyada 1 milyonu aşkın erkeği yakalıyor. Kanserlerin yüzde 30'u sigaraya, yüzde 35'i ise sağlıksız beslenmeye bağlı olarak görülüyor. Türkiye'de her 5 erkekten 1'i prostat kanserine yakalanıyor. Uzmanlar, kansersiz bir hayatın mümkün olduğunu belirtiyor.
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