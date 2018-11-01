  • Yaşam
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 00:42
  • Gazete

Kansere lahana gribe pırasa

Kansere lahana gribe pırasa
Soğuk havalar, yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor. Kış hastalıklarından korunmanın yolu, doğru sebzeleri tüketmekten geçiyor. Dyt. Aslıhan Altuntaş, kış hastalıklarından korunmak için tüketilebilecek sebzeler hakkında bilgi veriyor:

SARIMSAK VE SOĞAN: Çiğ olarak tüketildiğinde daha faydalıdır. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir.
CEVİZ: Kolesterolü düşürüyor. Kalp ve damar rahatsızlıklarını önler. Her gün 2 tam yemeyi unutmamak gerekir.
LAHANA: C vitamini deposu lahana; meme, kolon ve prostat karşı koruyucu etki gösterir.
PIRASA: Bağışıklığı güçlendirir. Gripten koruyor.
KARNABAHAR: Ülseri tedavi eder. Mideyi korur. Bağışıklığı destekler.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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