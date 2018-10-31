Hopla-zıpla kemikleri kırma! Kemik erimesi, kırıklara davetiye çıkartıyor. Özellikle kalçada oluşan kırık, 50 yaş ve üzeri kişilerde ölüme bile neden olabiliyor. Uzmanlar güçlü kemiklerin sırrını açıklıyor: Zıplayın!

Osteoporoz yani toplumda bilinen adıyla kemik erimesi, kemik kütlesinde azalma ve kemik yapısında zayıflama sonucu ortaya çıkıyor. Bu hastalık nedeniyle kemik kırılganlığında ve kırık vakalarında artış yaşanıyor. Açık renk tenli, hareketsiz yaşam süren ve erken menopoza giren kişilerde kemik erimesi daha sık görülüyor. Menopoz öncesi dönemde yapılan zıplama egzersizleri, bu hastalığa bağlı kırık oluşumunu engelliyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya, kemik erimesi hakkında önemli bilgi veriyor...



TEHLİKE GENETİKTE!

Kemik erimesi, genetik yatkınlık gösteriyor. Buna göre akrabasında kemik erimesi olan kişilerde bu hastalığın görülme riski artıyor. Duruşu düzelten kuvvetlendirme ve germe egzersizleri, kaliteli uyku, iyi beslenme ise koruyucu etki gösteriyor. Osteoporoz, 50 yaşından sonra yüzde 50 oranında kırık riski oluşturuyor. Bu kırıklar arasında en sık görülenini kalça kırığı oluşturuyor. Kalça kırığı ise ağır cerrahilerden, ölüme kadar ilerleyen bir sürece neden olabiliyor.