  • Yaşam
  • 20.10.2018
  • Son Güncelleme: 20.10.2018 - 00:07
  • Gazete

'in çektiği fotoğraflar değerlendi

Ona göre yaşam boş bir filmdi. Her karesini mükemmel bir şekilde doldurmak gerekliydi. , her anını doldurduğu yaşamdan göç eyledi. Usta fotoğrafçının çektiği fotoğraflar kat be kat değerlendi. Müzayede evleri bin ’dan başlayan eserlerin açılış fiyatını 5 bin Euro’ya yükseltti



Ara Güler... 90 yaşında bir çınardı... Fotoğrafları siyah beyazdı. Ancak o fotoğraflarda hayatın tüm renkleri vardı. Efsane foto muhabiri önceki gün hayatını kaybederken, ondan geriye binlerce eser kaldı. Sadece Türkiye değil tüm dünya Ara Güler'in arkasından ağladı. Ara Güler'in eserlerine olan ilgi ise bir anda arttı.

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