Ara Güler... 90 yaşında bir çınardı... Fotoğrafları siyah beyazdı. Ancak o fotoğraflarda hayatın tüm renkleri vardı. Efsane foto muhabiri önceki gün hayatını kaybederken, ondan geriye binlerce eser kaldı. Sadece Türkiye değil tüm dünya Ara Güler'in arkasından ağladı. Ara Güler'in eserlerine olan ilgi ise bir anda arttı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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