Eylül ayının gelmesine rağmen sıcak ve nemli hava bunaltıyor. Herkes klimanın ve soğuk duşun serinletici etkisine kendini bırakıyor. Duş alınan suyun soğuk olması ya da klima havasına doğrudan maruz kalınması kalp sorunlarını tetikliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Taner Çetintaş, sıcak havalarda kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin dikkat etmesi gereken noktalara değiniyor...
Soğuk duşa girme kalbini tüketme
Sıcak havalarda herkes klima ve soğuk duş ile serinlemeye çalışıyor. Ancak bu alışkanlıklar, kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Hatta ani kalp krizlerine neden olabiliyor
Etiketler: sıcak hava , akdeniz , soğuk
- 02 Eylül 2018, Pazar
- Gazete
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