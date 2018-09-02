Soğuk duşa girme kalbini tüketme

Eylül ayının gelmesine rağmen sıcak ve nemli hava bunaltıyor. Herkes klimanın ve soğuk duşun serinletici etkisine kendini bırakıyor. Duş alınan suyun soğuk olması ya da klima havasına doğrudan maruz kalınması kalp sorunlarını tetikliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Taner Çetintaş, sıcak havalarda kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin dikkat etmesi gereken noktalara değiniyor...