Kızın velayeti babaya mı verilir?

Boşanınca kızın velayeti babaya, erkeğin ise anneye mi verilir? Bu yorumlar kafamı karıştırıyor.

KANUNUMUZDA böyle bir düzenleme bulunmamaktadır.

Çocukların velayetinin kime verileceği konusunda en önemli kıstas çocuğun üstün yararıdır.

Çocuğun yaşı küçükse anne bakım ve ilgisine muhtaç olduğu kabul edilir ve çocuk anneye verilir.

Tabi anne haysiyetsiz bir hayat sürüyorsa veya bir akıl hastalığı varsa veya çocuğa bakmasının sakıncalı olduğu ciddi bir neden varsa h‚kimin takdiri ile babaya da verilebilir. Velayet hakkını elinde bulunduran tarafın mahkemece düzenlenmiş karşı tarafla kişisel ilişki kurma tarihlerine saygı göstermesi gerekir. Birçok boşanmış çiftte çocuğu göstermemek, kaçırmak, çocuğu karşı tarafla ilgili doldurmak, çocuğa annen / baban öldü veya bizi terk etti şeklinde söylemlerde bulunmak çocuğun psikolojik gelişimi açısından zararlı olduğu gibi, velayeti elinde bulunduran tarafın velayet hakkını yitirmesine de neden olabilir.



DEDEM HER ŞEYİ AMCAMLARA BIRAKMIŞ NE YAPABİLİRİZ?

Dedem vefat etti. 3 yıl boyunca babam dedemin her şeyine koştu. Bazı haftalar 3 kez hastaneye babam götürdü. Ancak dedemin vasiyetinde babama hiçbir şey bırakmadığını öğrendik. 14 dairesi vardı ve amcamlara vermiş. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey var mı?

YASALAR miras bırakana kendi mal varlığı üzerinde istediği gibi tasarruf etme yetkisi vermiştir.

Fakat bu yetkinin sınırları vardır. Bu sınır da mirasçılarının saklı payıdır. Miras bırakanın hiçbir şekilde müdahale edemeyeceği, üzerinde tasarruf edemeyeceği şekilde bir miras hakkına sahip olan mirasçılara "saklı pay sahibi mirasçı" denilmektedir.

Medeni kanunda sınırlı olarak sayılan saklı paylı mirasçılar şunlardır: Miras bırakanın altsoyu (Çocukları, evlatlıkları, torunları ve onların çocukları), miras bırakanın anne-babası, miras bırakanın eşi. Saklı pay miktarı mirasçının miras payına göre belirlenir. Alt soyun yani siz çocukların saklı payı miras payınızın yarısıdır. Bu demek oluyor ki merhum babanızın vasiyetinde size hiçbir şey bırakmamış olması yasal değildir.

Annenizin sağ olmadığını düşünürsek size düşecek olan miras payından 1/8'ine (yarısına) babanız dokunamayacaktır.

Bunun için Tenkis davası açarak saklı payınızı isteyebilir, hakkınızı alabilirsiniz.



​ HAGB SANIĞA İKİNCİ ŞANS TANIYAN BİR KURUMDUR

Bir tartışma sonucunda ben ve karşımdaki kişi dava açma kararı aldık.

Görülen davada hakim hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına muvafakatimin olup olmadığını sordu. Bunu kabul etmeli miyim?

ÖNCELİKLE okuyucularımız için Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararının ne anlama geldiğini açıklayalım.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında verilen cezanın verilen süre içinde kasıtlı herhangi bir suç işlenmediği takdirde hiçbir sonuç doğurmaması, ortadan kalkması demektir. HAGB sanığa neredeyse ikinci bir şans tanıyan bir kurumdur. Adli sicil kaydına işlemez. Hakim vereceği kararda bir cezaya hükmedecek ve bu cezanın hükmünün açıklanmasını geri bırakacaktır. Sorunuza dönecek olursak, bunun için somut olayı mutlaka bir avukatla değerlendirmeniz uygun olur.

Fakat genellikle HAGB, sanığın lehine olan bir kurumdur.



HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL