Gözü 'Car'a!

Ömer Lütfi Topal, Kumarhaneler Kralı olarak nam saldı. Ancak 22 yıl önce korkunç bir suikasta uğradı. Hayata gözlerini kapadı. Ölümünün ardından babasının mirasını kardeşleriyle bir türlü paylaşamayan Elif Lütfiye Topal ise geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın kapısını çaldı. Şirketinde çalışan güvenlik görevlisi Mahmut Özer'in, Hummer marka aracını kendisinden izinsiz aldığını ve kullandığını vurguladı.
Ardından güvenlik görevlisinin 9 Mart günü gece saatlerinde aracını aldığı, park yerini değiştirmek amacıyla yerinden oynatarak kullandığı motor kuryelerin araçlarına çarparak hasar verdiğini ve araç ile şirkete geri döndüğü anlattı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi Özer hakkında soruşturma başlatıldı. Suçu işlediği verilen ifadelerden anlaşılan Özer hakkında "Güveni kötüye kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar dava açıldı. Şüpheli, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Ömer Lütfi Topal, 22 yıl önce kanlı bir suikaste kurban gitti.
Ardından güvenlik görevlisinin 9 Mart günü gece saatlerinde aracını aldığı, park yerini değiştirmek amacıyla yerinden oynatarak kullandığı motor kuryelerin araçlarına çarparak hasar verdiğini ve araç ile şirkete geri döndüğü anlattı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi Özer hakkında soruşturma başlatıldı. Suçu işlediği verilen ifadelerden anlaşılan Özer hakkında "Güveni kötüye kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar dava açıldı. Şüpheli, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Ömer Lütfi Topal, 22 yıl önce kanlı bir suikaste kurban gitti.
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